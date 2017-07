Грипен, СААБ и BAE Systems замесени в скандал в Чехия и Унгария за корупция и подкупи. Възможно ли е в България да се повтори същата схема?

Службите на Обединеното кралство обвиниха граф Мендсдорф-Поули през 2009 г. в конспирация, корупция, и по-конкретно:

Posted by Samuel Perlo-Freeman on 5 May 2017, 6:48 pm

Въведение

Малко след присъединяването си към НАТО през 1999 г. Чешката република и Унгария започнаха процедури за възлагане на обществени поръчки за придобиване на нови големи бойни самолети за да заменят застаряващите руски самолети. В двата случая, Грипен, произвеждан съвместно от Saab (Швеция) и BAE (Великобритания), бе предпочетен пред конкурента F-16 на САЩ, за който се смяташе, че е лидер в надпреварата. Последвалите обвинения в корупция бяха насочени около мрежа от посредници, наети от BAE Systems, за да подкупват политици в Централна Европа, за да вземат решения в полза на “Грипен”, по-специално в Чешката република и Унгария.

Ключови факти

Страните купувачи: Чешка република, Унгария

Страните и фирмите продавачи: BAE Systems (Великобритания), Saab (Швеция)

Година на вземане на решения: 2002/2004 (Чешка република), 2001 г. (Унгария)

Продадено оборудване:

Чешка република: 14 самолета JAS-Gripen с 10-годишен лизинг. (Оригиналният ред през 2002 г. за закупуване на 24 Gripens окончателно е отменен)

Унгария: 14 JAS 39-C Gripens, на 10-годишен лизинг (2006-16 г.), се увеличи до 2026 през 2012 г.

Стойност на сделката: Чешка република: 750 милиона долара (първоначалната анулирана поръчка е 1,9 милиарда долара) Унгария: 924 милиона щатски долара

Сума, свързана с твърдения за корупция: 12,6 милиона евро

Участващи лица

Граф Алфонс Менсдорф-Поули: Австрийски бизнесмен, агент на БАЕ за продажбите на “Грипен” в Централна Европа.

Ото Йелинек: Бивш държавен финансов министър в Канада, тогава бизнесмен в Прага, посредник на БАЕ.

Ричард Хава: ръководител на държавната охранителна фирма Omnipol през 2003 г., посредник на БАЕ.

Виктор Орбан: Унгарски министър-председател (1998-2002 г., 2010 г.).

Майкъл Зантовски: Чешки сенатор на партията “Граждански алианс”, който през 2002 г. твърди, че му е предложено 10 млн. SEK за партията му в замяна на гласуването за “Грипен”.

Милош Земан: Чешки министър-председател (1998-2002 г.).

Сделката за оръжията

Чешката република започна да търси нови изтребители през 1999 г. след присъединяването си към НАТО и обяви конкурс през 2000 г. Унгария също започва конкурс през 2000 г., за да замени съветските Миг-29. [2] JAS 39 Gripen на Saab по онова време е съвместно предприятие с BAE Systems, Gripen International става един от участниците в конкурса.

Чешката република избра “Грипен” през 2001 г. и чешкото правителство одобри поръчка от 24 самолета за 1,8 милиарда щатски долара през 2002 г. Споразумението обаче беше отменено по-късно същата година, тъй като правителството се нуждаеше от средства за реконструкция на инфраструктурата след масовите наводнения. Продължиха преговорите за по-малка покупка, евентуално втора ръка или наети самолети и в края на краищата Чешката република подписа договор за 750 млн. долара през 2004 г. за 14 самолета, отдадени под наем за 10 години.

Междувременно в Унгария се оказа, че американският F-16, предпочитан от военните вероятно ще спечели, но промяна в правилата на класирането на кандидатите в последния момент от премиера Виктор Орбан доведе до избор на “Грипен”.

Твърдения за корупция

Изборът на “Грипен” и от двете страни може да е бил повлиян от комисионни, платени на чешки и унгарски политици и служители от поне 12,6 милиона евро чрез мрежа от посредници на БАЕ в Централна Европа, по-специално австрийския граф Алфонс Мендсдор-Поули. Доказателства за това са достигнали до публичното пространство чрез разследвания на шведските и австрийските медии, а именно програмата на шведската телевизия SVT Uppdrag Granskning (разследване на мисията) и австрийското списание Profil. Тези медии разкриха, че повече от 4 млн. британски лири от тайна комисионна са били изплатени във връзка със сделката чрез различни посредници и компании в няколко страни. В последващ доклад на Uppdrag Granskning са намерени доказателства в документи получени от полицейски разследвания, че са били подкупени членове на чешко и унгарско политическо учреждение. Това включва списъци с получатели на съобщения от Count Mensdorff-Pouilly, включително такива:

“Унгария: 5 получатели, 126 милиона крони; Чешка република: 20 получатели, 735 милиона крони”.

Някои твърдения за корупция се появиха още през 2002 г., когато един чешки сенатор съобщи на полицията, че е получил 10 милиона шведски крони (около 1 млн. Долара) за своята партия в замяна на гласуването в полза на сделката. След няколко месеца полицейското разследване обаче беше отменено поради липса на доказателства. Американските власти също твърдят, че корупцията е свързана както с чешкото, така и с унгарското споразумение, което накара американските компании Boeing и Lockheed да се оттеглят от чешкото състезание заявявайки, че условията за участие в търга правят невъзможно те да се конкурират с европейците.

Изследвания и резултати

Службата за сериозни измами (SFO) в Обединеното кралство започна разследване през 2004 г., като част от по-широко разследване на сделките на BAE след редица доклади от лица подали сигнали за злоупотреби.

Последвалите разкрития в медиите доведоха до разследвания в Швеция и Чешката република, както и в Австрия, където Мендсдорф -Пуили също участваше като посредник в множество сделки с оръжие. Като цяло бяха проведени разследвания в 8 държави, включително САЩ поради сложните финансови мрежи, чрез които се извършвали плащанията. Унгарски прокурор обаче никога не е разследвал аферата, въпреки че през 2007 г. е имало парламентарно разследване, чиито резултати са били запазени в тайна. Разследването очевидно срещна проблеми, тъй като цялата първоначална документация, свързана с процеса на възлагане на обществени поръчки, била изчезнала.

“Се съгласиха с други да дадат или да се съгласят да дадат корупционни плащания на неизвестни длъжностни лица и други служители на някои правителства от Източна и Централна Европа, включително Чешката република, Унгария и Австрия, като стимул за осигуряване или като възнаграждение за осигуряване на договори от тези правителства За доставката на стоки от тях, а именно изтребители Saab / Gripen, от BAe Systems plc. “

Въпреки това, обвиненията впоследствие отпаднаха през февруари 2010 г. във връзка с апелативните споразумения на BAE Systems в САЩ и Великобритания по редица обвинения в корупция. BAE е признала за по-ниски такси за фалшиво счетоводство, плати глоба в САЩ и 500 000 BGP (625 000 щ.д.) в Обединеното кралство и се е съгласила да извърши ex gratia плащане в размер на 29,5 милиона щатски долара (39,4 милиона щатски долара) в Танзания. SFO твърди, че тъй като споразумението в САЩ включваше случаите в Централна Европа, преследването на Мендсдор-Пули ще представлява двойно заплаха.

По-късно Mensdorff-Pouilly е обвинен в австрийски съд за пране на пари, във връзка с 12,6 милиона евро подкупи, за които се твърди, че са платени, за да повлияят на покупката на “Грипен” в Унгария и Чехия, но е оправдан през 2013 г. Той бе осъден за по-малко обвинения за фалшифициране на доказателства . Съдията подчерта, че това не е чиста работа и че “всичко мирише”. Проблемът за прокурорите е да се докаже кой е получил подкупи. [3]

Шведските прокуратури продължават да разследват сделките с “Грипен” с Чешката република, Унгария и Южна Африка и открито заявяват, че сделките са съмнителни за корупция. Досега няма достатъчно доказателства, за да бъде осъден който и да било по чешката и унгарската сделка.

Виж също:

Sources

